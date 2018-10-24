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فن

صابر الرباعي يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. 11 نوفمبر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يستعد النجم التونسي صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي ساهر له على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 11 نوفمبر المُقبل على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على أن تقدم الفنانة نوال الكويتية الجزء الأول من الحفل ويختتم آخر فقرات الحفل. 

ويلتقي "الرباعي" جمهوره المصري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وينتظر أن يأتي إلى القاهرة قبيل أيام من الحفل لبدء البروفات. 

من ناحية أخرى، يواصل الرباعي التحضيرات الخاصة بألبومه الغنائي الجديد استعدادًا لطرحه الفترة القادمة.
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