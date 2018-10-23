الأمم المتحدة تمنح بورصة مصر جائزة رواد الشفافية

منح مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد" البورصة المصرية جائزة رواد الشفافية في الالتزام بالتنمية المستدامة، وهي الجائزة الأولى من نوعها على الإطلاق في هذا المجال.

وأوضحت "أونكتاد" أن منح هذه الجائزة يعد بمثابة إقرار بالجهود المبتكرة والرائدة للبورصات الفائزة والتي تساهم بذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولها.



جاء ذلك خلال أعمال "مؤتمر الاستثمار العالمي" الذي ينظمه "أونكتاد" والمنعقد حاليا في جنيف بمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص يمثلون الحكومات وكبرى شركات المال والأعمال في العالم والقطاع الخاص والمجتمع المدني المعنية.



وأشارت "أونكتاد" إلى أنه تم منح الجائزة كذلك لأربع بورصات أخريات وهي البرازيل وجوهانسبرج واسطنبول وناسداك، وذلك من بين العديد من أسواق المال التي كانت مرشحة للجائزة.



وقال جيمس زان مدير الاستثمار والمشاريع في "الأونكتاد" إن هذه الجائزة تأتي بعد أن كانت المؤسسات المالية الخمس قد قامت بمبادرة في عام 2012 في ريو دي جانيرو بالبرازيل بالالتزام علنا للأمم المتحدة بأنها ستعمل على تعزيز التمويل للتنمية المستدامة في أسواقها.



ومن جانبه، أشار بول اندروز الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إلى أن أسواق الأوراق المالية تشهد زيادة كبيرة في عدد الأدوات التي تركز على الاستدامة والسندات ذات الأثر الاجتماعي وصناديق الاستدامة وصناديق الاستثمار في الطاقة، وهو ما يعد تقدما كبيرا في مواجهة التحديات التي تواجه العالم في مجالات التنمية حاليا.