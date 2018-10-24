تعرف على قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام إنتر ميلان التي ستقام على ملعب استاد الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





شهدت القائمة عودة البرازيلي مالكوم بعد غياب 4 مباريات، وتم استبعاد الثلاثي دينيس سواريز، سامبر، كارليس آلينا لأسباب فنية، واستبعد الثلاثي ليونيل ميسي، صامويل أومتيتي، وتوماس فيرمايلين للإصابة، واستدعاء تشومي من الفريق الرديف.



وضمت قائمة برشلونة:



