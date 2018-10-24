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رياضة

تعرف على قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:33 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام إنتر ميلان التي ستقام على ملعب استاد الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

شهدت القائمة عودة البرازيلي مالكوم بعد غياب 4 مباريات، وتم استبعاد الثلاثي دينيس سواريز، سامبر، كارليس آلينا لأسباب فنية، واستبعد الثلاثي ليونيل ميسي، صامويل أومتيتي، وتوماس فيرمايلين للإصابة، واستدعاء تشومي من الفريق الرديف.

وضمت قائمة برشلونة:

تير شتيجن، سيلسين، سيميدو، بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، راكيتيتش، أرثر ميلو، رافينيا، أرتورو فيدال، أرثر ميلو، عثمان ديمبلي، لويس سواريز، مالكوم، منير الحدادي، تشومي".
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