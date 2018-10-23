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طرح أول هاتف ذكي في العالم يمكن شراؤه فقط بالبتكوين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
أ ش أ
أطلقت شركة "إتش تي سي" التايوانية، اليوم الثلاثاء، أول هاتف ذكي في العالم يمكن شرائه فقط بالعملات الإلكترونية ويقبل التعامل بها بشكل حصري ومباشر، في إضافة جديدة لنظام "بلوك تشين" الذي يحمل أدوات تغيير النظام الاقتصادي العالمي.

وأعلنت الشركة في فعالية بالعاصمة الألمانية برلين -حسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية- أن سعر هاتف "إكسودس 1" يبلغ 0.15 بتكوين أو 4.78 إيثيريم، أي ما يعادل نحو 960 دولار أمريكي حسب سعر القيمة الحالية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهاتف يعمل كحلقة في سلسلة البلوك تشين للعمل على استقرار ونمو شبكات العملات الإلكترونية، على أن يتلقى مستخدمو الهاتف أصولا رقمية جديدة لمكافآتهم على المشاركة في الحفاظ على البلوك تشين.

وقال رئيس مبادرة البلوك تشين في "إتش تي سي" فيل تشين، اليوم الثلاثاء، إن بيع الهاتف بالعملات الرقمية فقط هي خطوة غير مسبوقة، مؤكدا أن المبادرة تدل على إيمان الشركة بالعملات الإلكترونية، رغم الصعوبات العديدة التي واجهتها ومن ضمنها العثور على موزعين جدد، لطرح هذا الهاتف، وفقا للصحيفة.

وقالت الشركة إن الهاتف سيُباع عبر موقع إلكتروني مخصص له على أن يعمل في 34 دولة ومنطقة فقط بينها هونج كونج وسنغافورة والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، لافتة إلى أنه خلال شهر ديسمبر المقبل ستشرع في شحن الهواتف إلى المستخدمين.

وأعلنت "إتش تي سي" عن هاتف إكسودس للمرة الأولى في مايو الماضي، والذي يحمل محفظة إلكترونية تمكّن المستخدمين من تخزين وتجارة العملات الإلكترونية، كما سيركز على التطبيقات التي تدعم الدفع بالعملات الإلكترونية.
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