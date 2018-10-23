محافظ قنا يشهد الندوة التثقيفية الأولى للكشف المبكر عن سرطان الثدي

شهد اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، تدشين الندوه التثقيفية الأولي للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي عُقدت بمقر مركز أورام قنا، ضمن فعاليات البرنامج القومي لصحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي.



جاء ذلك بحضور و الدكتور محمد عزمي- رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة و الدكتورة عبير مغاوري- مستشار وزيرة الصحة والأستاذ الدكتور سامي رمزي- نائب رئيس الأمانة لمراكز الأورام و محمود عبدالسلام- عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة بقنا وعدد كبير من الأطباء والصيادلة والسيدات والفتيات من أهالي قنا.



أكد الهجان، بأن المحافظة حريصة علي تقديم الدعم والمشاركة في كافة المبادرات والبرامج التي تهدف إلي توفير خدمات طبية متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل في مجال الصحة وتنمية المرأه لإطلاق المزيد من حملات التوعية والتثقيف بشأن اهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، مقدمًا الشكر لمسئولي وزارة الصحة على الجهود المبذولة والدور البارز الذي تقدمه الوزارة للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بذلك المرض.



فيما أشاد الدكتور محمد عزمي، بمركز أورام قنا والتجهيزات الطبية التي شهدها خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في زيادة عدد المترددين علي المركز من 10% إلى 47% وذلك لما يقدمه من خدمات متميزة للمرضى، مشيرًا إلي أن المركز سوف يكون له دور كبير في علاج الأورام بصفه عامة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم العلاج اللازم له بصفه خاصة ومن ثم تخفيف العبء علي أهالي قنا من الانتقال إلى المحافظات الأخرى طلبًا للعلاج.



فيما أوضحت الدكتورة عبير مغاوري، بأن البرنامج القومي لصحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي تم إطلاقه عام 2007 ونجح خلال الفترة من 2007 إلي 2018 في الكشف على أكثر من 211 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، مشيرًة إلي أن البرنامج مستمر في تقديم خدماته الطبية للسيدات للوصول بنسب الشفاء من المرض إلى نسب الشفاء العالمية.



وأضافت مغاورى، بأن البرنامج يوفر خدمة الفحص والكشف مجانا سواء بمراكز ومعاهد الأورام المنتشرة بمحافظات الجمهورية أو من خلال السيارات الطبية المتنقلة داخل المدن والقري، و أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع لاسيما السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي يعد من أهم وأفضل الوسائل لزيادة فرص نجاح علاجه واستئصاله في مراحله الأولى وهذا بدوره يرفع نسب الشفاء منه ويساهم في التخفيف من العبء الكبير الملقى على كاهل المراكز العلاجية ويجنب المريض أيضا الدخول في سلسلة طويلة من الإجراءات العلاجية المرهقة والمكلفة، كما أن البرنامج يسعى إلي تزويد السيدات بكافة المعلومات عن المرض وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من المرض والحد من انتشاره.