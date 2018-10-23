الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا.. وسقوط أمطار ببعض المحافظات

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد بطبيعته عدم استقرار في الحالة الجوية العامة.



وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن "هناك احتمالية لسقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية وبعض المحافظات".



ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاطا للرياح والأمطار يومي الأربعاء والخميس، متابعا: «الخميس والجمعة الأمطار هتكون أشد خاصة علي سلاسل البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين».

