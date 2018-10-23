ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا.. وسقوط أمطار ببعض المحافظات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:05 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد بطبيعته عدم استقرار في الحالة الجوية العامة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن "هناك احتمالية لسقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية وبعض المحافظات".

ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاطا للرياح والأمطار يومي الأربعاء والخميس، متابعا: «الخميس والجمعة الأمطار هتكون أشد خاصة علي سلاسل البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين».
loading...

ترشيحاتنا

الترجي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز دراماتيكي على بريميرو.. فيديو

مفاجأة.. المتهم بقتل أبنائه بميت سلسيل ينكر الجريمة أمام المحكمة

رسالة مثيرة من شريف إكرامي لجماهير الأهلي

شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما

الاهلى ووفاق سطيف .. ملخص المباراة 3 أهداف وفرص ضائعة بالجملة.. فيديو

سمير غانم: تزوجت سيدة صومالية في بداية حياتى بسبب الضيف أحمد

أطعمة ومشروبات تقضي على الأرق

أهالي قرية سنباط بالغربية يكشفون معاناتهم في التنقل بسبب المحافظين

أسباب الإصابة بالنقرس وأبرز أعراضه

الأهلي يحتفل بتأهل الفريق الأول لنهائي دورى أبطال أفريقيا بهذه الطريقة

شاهد.. مفاجأة كارثية حول واقعة التحرش بفتاة داخل أحد المستشفيات

الضرائب: مهلة سداد 90 يوما للممولين المتعثرين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو
منتجي الأقطان: لا بد من تحديد جهة لاستلام المحصول من الفلاحين.. فيديو
الاهلى ووفاق سطيف .. ملخص المباراة 3 أهداف وفرص ضائعة بالجملة.. فيديو
روما يهزم سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال .. فيديو
مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟