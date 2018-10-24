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تعليم

تطبيق أساليب تدريس حديثة بقسم اللغة العبرية بآداب حلوان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:27 ص
صدى البلد
عاطف خالد
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان، عن استخدام نظام حديث في طريقة التدريس للطلاب بقسم اللغة العبرية وآدابها.

وقال الدكتور أحمد كامل راوى رئيس قسم اللغة العبرية بالكلية في تصريح خاص لموقع صدي البلد، أن الهدف هو الابتعاد عن الطرق التقليدية فى كل شىء من مناهج وأسلوب تدريس نمطى. 

وأشار راوي إلى أهمية المناهج وطريقة التدريس، لافتًا إلى أن القسم قام بإضافة مناهج جديدة للفرقة الاولى تهتم باللغة بالإضافة إلى القواعد، بالإضافة إلى مادة تسمى محادثات عبرية ومادة ثالثة تسمى قراءة واستماع .

وأوضح أن هذه المناهج الجديدة مهمة للغاية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى إفادة الطلاب وتزيد من مهاراتهم فى استخدام اللغة والقدرة على الفهم والتحصيل.

وأضاف أنه في الفصل الدراسى الثانى سيستكمل الطالب ما درسه من خلال مناهج دراسية متخصصة فى اللغة، وكذلك منهج النصوص العبرية الحديثة.

وأشار رئيس قسم اللغة العبرية إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالتدريس فى قاعة الدرس من خلال استخدام الوسائل التقليدية ، بل يتم استخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة لكى يستمتع الطلاب باللغة من خلال مواقع وفيديوهات متنوعة ، ليتعايش الطلاب أكثر مع اللغة.

جدير بالذكر أن قسم اللغة العبرية بالكلية بدء في كسر التقليد والروتين فى استخدام الوسائل التعليمية من خلال الاستفادة من الطرق الحديثة ، وترديد القصص والاشعار على مسامع الطلاب حتى لا يشعروا بالملل فى تلقى الشعر والأدب.
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