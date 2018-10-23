الفلبينى برلتنى مندوزا يحاضر بمهرجان القاهرة السينمائى

كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن محاضرات دورته الأربعين والتى تقام على هامش "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتى يقدمها أهم الحائزين على جوائز عالمية ومحترفى صناعة السنيم.



ويأتى فى صدارة الأسماء الفلبينى برلتنى مندوزا brillante mendoza مخرج فيلم Kinatay عام 2009 والحائز علي جائزة من مهرجان كان السينمائى، وفيلم Ma’Rosa عام 2016، والمنتجة Jessica Mecklenburg صاحبة "Stranger Things" ، ورئيس أقدم شركة أفلام في العالم، و Len Amato رئيس شركة HBO Films.



وكان مهرجان القاهرة قد أعلن عن فيلم افتتاح دورته الأربعين والمقامة في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل بالفيلم الأمريكي "كتاب أخضر Green Book" للمخرج بيتر فاريلي، بطولة النجمين فيجو مورتينسين وماهرشالا علي، والذي يعد واحدًا من أهم أفلام العام المرشحة للتنافس على جوائز الأوسكار مطلع العام المقبل.