وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إلغاء بلاده تأشيرات الدخول إليها لمن يثبت مسئوليته عن وفاتة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي.



وأكد بومبيو على أن العلاقات والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين بلاده والسعودية لا تزال قائمة.



وأضاف بومبيو أنه سيعمل مع وزارة الخزانة لبحث إمكان تطبيق قانون ماجنتسكي للمساءلة العالمية على منفذ حادث خاشقجي.



