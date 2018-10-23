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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة خاشقجي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:16 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
رويترز
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إلغاء بلاده تأشيرات الدخول إليها لمن يثبت مسئوليته عن وفاتة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وأكد بومبيو على أن العلاقات والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين بلاده والسعودية لا تزال قائمة.

وأضاف بومبيو أنه سيعمل مع وزارة الخزانة لبحث إمكان تطبيق قانون ماجنتسكي للمساءلة العالمية على منفذ حادث خاشقجي.

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