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رياضة

الأهلي يفلت من الفخ الجزائري ويبلغ نهائي دوري الأبطال لمواجهة الترجى

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:59 م
صدى البلد
محمد سمير
نجح الأهلي المصري، في حجز تذكرة العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء، على ملعب 8 مايو، في إياب نصف نهائي المسابقة.

وبلغ الأهلي، نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد، بعدما بلغت النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب (3-2) لصالح الشياطين الحمر.

حملت ثنائية وفاق سطيف، توقيع محمد باكير في الدقيقة 67، وحسام الدين غشة في الدقيقة 72، فيما سجل هدف الأهلي، وليد سليمان في الدقيقة 61.

وسيواجه الأهلي، نظيره الترجي التونسي، في نهائي البطولة القارية، علمًا بأن الفريقين تقابلا في دور المجموعات هذا الموسم.

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