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عمر مهنا يكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وممثلي الشركات الأمريكية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:43 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وممثلي الشركات الأمريكية
حسام الحارتي
كشف عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، عن تفاصيل ما دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وممثلي الشركات الأمريكية،: معقبا "الرئيس السيسي أكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا".

وأضاف مهنا في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي أوضح ماتم إنجازه داخل الدولة، وتقبل الشعب المصري للإنجاز الحديث الذي يحدث الآن.

وأكد أن هناك 44 شركة أمريكية تبحث عن فرص للاستثمار داخل الدولة، خصوصا بعد حديث الرئيس عن إرادة الشعب المصري والإمكانات التي تتوفر، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما زاد انجذاب، موضحا أن  إحدى الشركات الأجنبية أعلنت اليوم زيادة استثماراته داخل الدولة المصرية بقيمة "515" مليون دولار.

وأوضح أن بعض شركات الأدوية زادت استثماراتها داخل الدولة، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الصحة في عملية البحث الشامل للقضاء علي فيروس سي لـ 52 مليون مواطن مصري، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه تم مسح 5 ملايين مواطن من بينهم 52 ألف مصاب ومازالت العملية مستمرة.
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