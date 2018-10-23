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رياضة

أول إجراء من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة فريق الكرة بالتأهل لنهائي دورى الأبطال الأفريقي رغم الخسارة من وفاق سطيف 1-2 مساء اليوم.

وأجري بيبو اتصال هاتفي بالعامري فاروق نائب رئيس النادي هنأه بالتأهل للنهائي للمرة الثانية علي التوالي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي وفاق سطيف الجزائري 3-2 بمجموعة المباراتين.
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