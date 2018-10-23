أول إجراء من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة فريق الكرة بالتأهل لنهائي دورى الأبطال الأفريقي رغم الخسارة من وفاق سطيف 1-2 مساء اليوم.



وأجري بيبو اتصال هاتفي بالعامري فاروق نائب رئيس النادي هنأه بالتأهل للنهائي للمرة الثانية علي التوالي.



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي وفاق سطيف الجزائري 3-2 بمجموعة المباراتين.