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رياضة

يوفنتوس يتصدر مجموعته بالفوز على اليونايتد بدوري الأبطال .. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:10 م
أحتفال ديبالا مع
أحتفال ديبالا مع رونالدو عقب الهدف
أحمد هاني
نجح فريق يوفنتوس في التقدم بهدف دون رد أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

بدأت المباراة بسيطرة ميدانية من فريق اليوفي حتى وصلت نسبة الاستحواذ في الشوط الأول إلى 72% مقابل 28% لأصحاب الأرض .

ولم ينتظر فريق السيدة العجوز طويلا ليعلن عن تقدمه على كتيبة مورينيو، عبر باولو ديبالا بعد كرة عرضية من كريستيانو رونالدو من الجهة اليمنى، ارتدت من الدفاع لتجد ديبالا الذي سدد كرة قوية داخل المرمى شبه الخالي .

وشهدت الدقيقة 37 كرة ثابتة لصالح فريق يوفنتوس سددها نجم اليوفي كريستيانو رونالدو لكن دي خيا تصدي لها لترتد منه إلى ماتويدي وواصل الحارس الإسباني التألق و التصدي للكرة .

وبهذا الفوز رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 4 نقاط .

يوفنتوس يتصدر مجموعته بالفوز على اليونايتد بدوري الأبطال .. فيديو
يوفنتوس يتصدر مجموعته بالفوز على اليونايتد بدوري الأبطال .. فيديو
يوفنتوس يتصدر مجموعته بالفوز على اليونايتد بدوري الأبطال .. فيديو
يوفنتوس يتصدر مجموعته بالفوز على اليونايتد بدوري الأبطال .. فيديو
يوفنتوس يتصدر مجموعته بالفوز على اليونايتد بدوري الأبطال .. فيديو
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