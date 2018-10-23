مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال.. فيديو

أنهى مانشستر سيتى الإنجليزى المباراة مكتسحًا مضيفه شاختار الأوكراني بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي أقيمت على ملعب "دونياس آرينا" فى الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.



وأحرز الإسبانى ديفيد سيلفا الهدف الأول لنادى مانشستر سيتى فى الدقيقة 30 بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وضاعف الفرنسى إيمريك لابورت تقدم السيتى فى الدقيقة 35 من ضربة رأس.



وفي شوط المباراة الثاني سجل برناردو سيلفا، الهدف الثالث في الدقيقة 71 من عمر المباراة وانتهى اللقاء بفوز السيتي بثلاثية نظيفة.