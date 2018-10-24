المجتمع المدني يشيد بنشاط قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.. أبو سعدة: خطوة جيدة للتعاون مع المنظمات.. أحمد فوقي: تجاوب سريع في المجال وشكاوى السجناء

أبو سعدة: يجب تمكين المجلس من زيارة السجون

عبد النعيم: قطاع حقوق الإنسان بالداخلية مهمته كبيرة منذ نشأته

فوقي: منظمات المجتمع المدني تتابع نشاطها





أجرى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية حملة تفتيشية؛ لمتابعة حقوق النزلاء والشكاوى بجدية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوقهم والمرور على أماكن الاحتجاز، ومتابعة الشكاوى الواردة للوزارة من جانب المواطنين، خاصة شكاوى نقل السجناء لأماكن قريبة من محل سكنهم تيسيرا على أسرهم.





ولاقت هذه الحملة ترحيبا كبيرا من الحقوقيين سواء من المجلس القومي لحقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني.





وفي نفس السياق قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مبادرة وزارة الداخلية لمتابعة حقوق نزلاء السجون والشكاوى بجدية، خطوة جيدة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني.





وأكد أبو سعدة أن الأهم من ذلك هو تمكين مجلس حقوق الإنسان من زيارة السجون بالإخطار، ليتعرف على مشاكل السجناء؛ باعتباره هيئة مستقلة نص عليها الدستور والقانون، كذلك التعاون مع المنظمات الحقوقية وعمل بروتوكولات مشابهة معها للاهتمام بأوضاع السجناء والمحبوسين وحقوقهم التى نص عليها القانون واللائحة الخاصة بالسجون، وكذلك مدونة الحدود الدنيا لمعاملة السجناء.





وأضاف أبو سعدة أن منظمات المجتمع المدني عليها دور للسجناء، وذلك من أجل توفير رعاية لاحقة فور الإفراج أو السجن؛ للتأقلم مع الحياة وتحقيق الفلسفة العقابية.





محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد أن قطاع حقوق الإنسان له أهمية مهمة منذ نشأته، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية حريصة على تعزيز أواصر التعامل مع المنظمات المدنية وخاصة التي تهتم بحقوق الإنسان فيما تقدمه من تواصل ودعم لعدد من شرائح المجتمع.





بينما أشاد الحقوقى أحمد فوقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بسرعة تجاوب قطاع حقوق الإنسان مع شكاوى المواطنين والسجناء والمجتمع المدنى وفحصها بعناية، وثمن وجود لجان تفتيشية تابعة للقطاع لمتابعة الشكاوى وفحصها والرد على مقدميها بنتائج الفحص والقرارات المتخذة بشأنها، في ظل سياسة وزارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بين المواطنين والأجهزة الرقابية بها لضبط أى حالة تتجاوز القانون وتنتهك حقوق الإنسان.



