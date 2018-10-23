روما يهزم سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال .. فيديو

تمكن فريق روما الإيطالي من تحقيق فوز ثمين، على نظيره سيسكا موسكو الروسي، بثلاثية نظيفة في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الأوليمبيكو.



وجاءت أهداف الجيلاروسي عن طريق كل من إيدين دجيكو بهدفين في الدقائق 30 و 43 ، وجنكيز أومدر في الدقيقة 50 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الذئاب إلى 6 نقاط في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد سيسكا عند 4 نقاط في المركز الثالث .