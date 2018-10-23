ريال مدريد يستعيد انتصاراته بفوز باهت على فيكتوريا بلزن بدوري الأبطال.. فيديو

حقق ريال مدريد الإسباني الفوز بهدفين مقابل هدف، ليعود لطريق الانتصارات، خلال مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وسجل هدفي الملكي كريم بنزيما في الدقيقة 11، ومارسيلو في الدقيقة 55، بينما سجل باتريك هروسوفسكي هدف بلزن الوحيد في الدقيقة 79 من زمن المباراة.



وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده لـ6 نقاط في المركز الثاني خلف روما، بينما تجمد رصيد فيكتوريا بلزن في المركز الرابع بنقطة وحيدة.