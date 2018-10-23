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رياضة

طارق قنديل بعد فوز الأهلي: البطل في النهائي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:17 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
أبدي طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سعادته بتأهل الفريق الأول للكرة للنهائي الأفريقي مساء اليوم رغم الخسارة من وفاق سطيف 1-2 مساء اليوم.

وقال قنديل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك: «الحمد لله البطل في النهائي».

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي وفاق سطيف الجزائري 3-2 بمجموعة المباراتين.
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