طارق قنديل بعد فوز الأهلي: البطل في النهائي

أبدي طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سعادته بتأهل الفريق الأول للكرة للنهائي الأفريقي مساء اليوم رغم الخسارة من وفاق سطيف 1-2 مساء اليوم.



وقال قنديل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك: «الحمد لله البطل في النهائي».



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي وفاق سطيف الجزائري 3-2 بمجموعة المباراتين.