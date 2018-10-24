نسمة محجوب تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية 10 نوفمبر

تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء حفل غنائي ساهر لها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 19 نوفمبر المُقبل، على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.
وتختتم نسمة محجوب عاشر ليالي مهرجان الموسيقى، بعد فقرة الفنان العراقي فرات قدورى، وتصاحبها الفرقة المووسيقية بقيادة المايسترومصطفى حلمي.
يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالموسيقى والغناء منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، ولكن جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عددا من المشاركين من دول عربية مختلفة.