نسمة محجوب تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية 10 نوفمبر

تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء حفل غنائي ساهر لها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 19 نوفمبر المُقبل، على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.





وتختتم نسمة محجوب عاشر ليالي مهرجان الموسيقى، بعد فقرة الفنان العراقي فرات قدورى، وتصاحبها الفرقة المووسيقية بقيادة المايسترومصطفى حلمي.



