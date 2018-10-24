ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم ترد على استفسارات طلاب الثانوية الراغبين في الدراسة بنظام المنازل

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:27 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية، ردّت خلاله على استفسارات أولياء الأمور والطلاب حول مدى الأحقية في التقدم لأداء الامتحان بنظام المنازل لمرحلة التعليم الثانوي لهذا العام في ظل النظام الحديث للثانوية العامة.

حيث قالت الوزارة في خطابها الرسمي المُرسل لجميع المديريات، إنه يجوز لطلاب المرحلة الثانوية الذين يرغبون في التقدم لأداء الامتحان من الخارج بنظام المنازل، التقدم للإدارة التعليمية التابع لها الطالب لأداء الامتحان، على أن تقوم الإدارة التعليمية بموافاتهم بمواعيد أداء الامتحانات المقررة عليهم طبقاً للقرار الوزاري رقم 344 لسنة 2018.

وشدّدت الوزارة على المديريات بضرورة التأكد من تقديم ما يفيد بحصول الطالب المتقدم لأداء الامتحان بنظام المنازل، على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
التعليم ترد على استفسارات طلاب الثانوية الراغبين في الدراسة بنظام المنازل
loading...

ترشيحاتنا

سائق توك توك يمزق جسد صديقه بسبب 500 جنيه في المطرية.. والمتهم يمثّل الجريمة

محمد رشاد يكشف أسبابا جديدة عن إلغاء زفافه على مي حلمي

هل تحتسب ركعة كاملة لمن لحق الإمام أثناء الركوع

رسالة مثيرة من شريف إكرامي لجماهير الأهلي

حركة تنقلات داخلية مفاجئة بالتعليم لضخ دماء جديدة بالوزارة

عقب إفراج مصر عنها.. ماريسا تتعرى داخل مسجد في إسطنبول التركية

التموين تكشف أسباب ارتفاع سعر البطاطس والطماطم

وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة خاشقجي

الأرصاد تكشف عن موعد تساقط الأمطار على البلاد.. فيديو

خناقة بين لاعبي الزمالك والإنتاج الحربي بعد هدف تقدم الأبيض

مفاجأة.. المتهم بقتل أبنائه بميت سلسيل ينكر الجريمة أمام المحكمة

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو
حسين هريدى: إفريقيا تحوى 30% من الاحتياطي العالمى للمعادن.. فيديو
جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟