التعليم ترد على استفسارات طلاب الثانوية الراغبين في الدراسة بنظام المنازل

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية، ردّت خلاله على استفسارات أولياء الأمور والطلاب حول مدى الأحقية في التقدم لأداء الامتحان بنظام المنازل لمرحلة التعليم الثانوي لهذا العام في ظل النظام الحديث للثانوية العامة.





حيث قالت الوزارة في خطابها الرسمي المُرسل لجميع المديريات، إنه يجوز لطلاب المرحلة الثانوية الذين يرغبون في التقدم لأداء الامتحان من الخارج بنظام المنازل، التقدم للإدارة التعليمية التابع لها الطالب لأداء الامتحان، على أن تقوم الإدارة التعليمية بموافاتهم بمواعيد أداء الامتحانات المقررة عليهم طبقاً للقرار الوزاري رقم 344 لسنة 2018.



