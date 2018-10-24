أشرف رشاد مطالبا المعارضة بتكوين ائتلاف: يخلق حالة اتزان تحت القبة

أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن المعارضة داخل البرلمان ليس لها معالم واضحة، ولا يمكن القول بأنها تمثل المعارضة، كما أنها لا تقوم على الأداء البناء، التى تشارك فى بناء الوطن.





وأضاف "رشاد" فى حوار له مع "صدى البلد" أن هناك بعض الأصوات العالية تحت القبة، والتى تعارض _في بعض الأحيان_ من أجل المعارضة فقط، ولا تقوم على استراتيجية واضحة، غير أن المجلس له أعضاء يقفون بالمرصاد ضد أي ضرر يمكن ان يلحق بالمجلس أو المواطن.



