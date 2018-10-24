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برلمان

أشرف رشاد مطالبا المعارضة بتكوين ائتلاف: يخلق حالة اتزان تحت القبة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:02 ص
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد رئيس مستقبل وطن أثناء حواره مع صدى البلد
عبد الرحمن سرحان / عدسة - علي الخشاب
أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن المعارضة داخل البرلمان ليس لها معالم واضحة، ولا يمكن القول بأنها تمثل المعارضة، كما أنها لا تقوم على الأداء البناء، التى تشارك فى بناء الوطن.

وأضاف "رشاد" فى حوار له مع "صدى البلد" أن هناك بعض الأصوات العالية تحت القبة، والتى تعارض _في بعض الأحيان_ من أجل المعارضة فقط، ولا تقوم على استراتيجية واضحة، غير أن المجلس له أعضاء يقفون بالمرصاد ضد أي ضرر يمكن ان يلحق بالمجلس أو المواطن.

وطالب رئيس مستقبل وطن، الاتجاهات المعارضة بالالتفاف والتحالف فيما بينها، وأن يكونوا ائتلاف داخل البرلمان، ما يجعل صوتهم مسموعا، وسيكون عندهم القدرة في التأثير في أي قرار، كما أنه سيخلق حالة من التوازن داخل البرلمان.
أشرف رشاد مطالبا المعارضة بتكوين ائتلاف: يخلق حالة اتزان تحت القبة
أشرف رشاد مطالبا المعارضة بتكوين ائتلاف: يخلق حالة اتزان تحت القبة
أشرف رشاد مطالبا المعارضة بتكوين ائتلاف: يخلق حالة اتزان تحت القبة
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