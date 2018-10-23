الأهلي يحتفل بتأهل الفريق الأول لنهائي دورى أبطال أفريقيا بهذه الطريقة

احتفل النادى الأهلي بفوز الفريق الأول على وفاق سطيف ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الترجي التونسي.



ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعبي الفريق وعلقت: "إلى نهائي أفريقيا للمرة الـ ١٢ في تاريخ فريقنا. نثق بكم يا أبطال. "



ونجح الأهلي المصري، في حجز تذكرة العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء، على ملعب 8 مايو، في إياب نصف نهائي المسابقة.



وبلغ الأهلي، نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد، بعدما بلغت النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب (3-2) لصالح الشياطين الحمر.