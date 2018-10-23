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رياضة

أياكس يخطف الصدارة من البايرن بالفوز على بنفيكا بدوري الأبطال..فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق أياكس الهولندي فوزا على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "يوهان كرويف" بالعاصمة الهولندية ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول سيطرة ميدانية من فريق أياكس وصلت إلى 61% مقابل 39% للضيوف مع عدد من الهجمات المرتدة لصالح بنفيكا وصل منها عدد التسديدات إلى 10 بين القائمين والعارضة.

وفي الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة أهدي نصير مزروع المغربي الفوز لـ أياكس في الوقت القاتل ليهدي فريقه نقاط الفوز .

وبهذا الفوز أرتقي فريق أياكس للمركز الأول برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الثاني بايرن ميونخ الألماني .


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