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حوادث

حبس عاطل لإتجاره في مخدر الفودو بعين شمس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاطل 4 أيام، لاتجاره في المواد المخدرة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس قد تمكنوا من ضبط عاطل وبحوزته ٣ كيلو فودو و500 جنيه وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول وميزان حساس.

واعترف المتهم رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
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