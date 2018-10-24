استعجال التحريات في حريق التهم مخزن لعب أطفال بحارة اليهود بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة نشوب حريق التهم مخزن لعب أطفال بحارة اليهود.





كانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا من بنشوب حريق بالطابق الثالث فى عقار بحارة اليهود على الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى بإشراف اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة الذين تمكنوا من السيطرة على ألسنة النيران قبل ان تمتد لباقى المخازن بالعقار دون إصابات.



