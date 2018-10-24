ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

استعجال التحريات في حريق التهم مخزن لعب أطفال بحارة اليهود بالجمالية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
النيابة العامة
النيابة العامة
عمرو خليفة
أمرت نيابة الجمالية باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة نشوب حريق التهم مخزن لعب أطفال بحارة اليهود.

كانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا من بنشوب حريق بالطابق الثالث فى عقار بحارة اليهود على الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى بإشراف اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة الذين تمكنوا من السيطرة على ألسنة النيران قبل ان تمتد لباقى المخازن بالعقار دون إصابات.

تبين من المعاينة تدمير محتويات المخزن بالكامل وان المخزن على مساحة 100 متر ويرجح أن يكون "ماس كهربائي" وراء اشتعال النيران تم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

سبب كارثي وراء وفاة 3 عمال داخل بيارة صرف صحي بكفر الشيخ.. فيديو

محمد رشاد يكشف أسبابا جديدة عن إلغاء زفافه على مي حلمي

محمد رشاد عن مي حلمي: بنحب بعض وهنحل مشاكلنا .. فيديو

عقب إفراج مصر عنها.. ماريسا تتعرى داخل مسجد في إسطنبول التركية

حماية المستهلك يحذر من انتشار عدسات لاصقة تسبب العمى

قناع لحل كافة مشاكل البشرة وتنظيفها بسهولة

عمر مهنا يكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وممثلي الشركات الأمريكية

كاف عن نهائي دوري الأبطال: صدام العمالقة يتكرر من جديد

الأهلي يفلت من الفخ الجزائري ويبلغ نهائي دوري الأبطال لمواجهة الترجى

فيفا يحتفل بتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

ترامب: أردوغان كان قاسيا جدا في تصريحاته عن السعودية

ترامب: ولي العهد السعودي نفى بشدة علاقته بمقتل خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي
خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو
نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟