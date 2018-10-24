محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين خلال لقائه الأسبوعي.. صور

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أثناء اللقاء الجماهيرى الأسبوعى مع المواطنين على أن نهج الباب المفتوح واستباق حل المشاكل الجماهيرية فور ظهورها وعدم الانتظار لتطبيق سياسة رد الفعل حيث حضر اللقاء اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ ومديرى التضامن الإجتماعى والزراعة ، بالإضافة إلى مسئولى مجلس ومدينة أسوان.





وعقب استماعه لمشاكل 40 مواطنا ومواطنة والتى تركزت معظمها فى مجالات الإسكان والزراعة والتضامن الإجتماعى وغيرها من المشاكل التى تمس قطاعا كبيرا من المتقدمين بطلبات الشكاوى وجه اللواء أحمد إبراهيم بإدراج 20 حالة إلى لجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الإجتماعى وإجراء كافة التحريات اللازمة لكل حالة للتأكد من مصداقيتها وموافقتها لكافة الشروط والضوابط المقررة لتوفير السكن المناسب لها .





موضحًا بأنه سيقوم بالتنسيق مع وزارتى التضامن الإجتماعى والأوقاف ومختلف المستثمرين والجمعيات الخيرية للتوسع فى إقامة المزيد من مشروعات الإسكان على أرض المحافظة بشكل مستقبلى من أجل إستيعاب وتلبية كافة الطلبات المتعلقة بالإسكان على أن يتم الرفع المساحى للأراضى المتاحة نظرًا لطبيعة التضاريس .





كما كلف أحمد إبراهيم نائب المحافظ بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية للمرور على جميع وحدات الإسكان الأولى بالرعاية للمعاينة الميدانية وحصرها ودراسة موقفها بالكامل ، مع سرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ كافة قرارات الإخلاء والإزالة الصادرة ضد المعتدين وغير المستحقين لها ، موجهًا مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بضرورة مراجعة موقف وحدات الإيواء العاجل القائمة بالفعل مع سرعة التنسيق مع مديرية الإسكان لعرض موقف الوحدات الجارى إنشاؤها بالعلاقى وعرضها اليوم على المحافظ للوقوف على الموقف التنفيذى لها واستثمارها على الوجه الأكمل لتوفير الإيواء العاجل للحالات الطارئة والمستحقة .





وفى نفس اللقاء أمر محافظ أسون مسئولى مجلس المدينة أيضًا بدراسة طلبات 15 مواطنا ومواطنة تتعلق جميعها بترميم منازل وتوصيل مرافق وتخصيص أراضى وتغيير نشاط تجارى، بالإضافة إلى طلبات توفير محلات فى السويقات الجارى إنشاؤها مع ضرورة عرضها على المحافظ شخصيًا الأسبوع القادم للتعرف على نسب ومعدلات تلبية هذه الطلبات وضمان إيجاد الحلول المناسبة لها بالشكل المطلوب ، مؤكدًا على مدير الزراعة بالتنسيق مع المختصين لسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة للقيام بالمرور والتفتيش على جمعية أرمنا الزراعية بنصر النوبة ودراسة شكوى الأهالى من وجود بعض المخالفات فيها .



