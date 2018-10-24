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حوادث

استعجال التحريات في واقعة سقوط طفل من شرفة منزله بالمطرية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:59 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز، باستعجال التحريات في واقعة وفاة طفل سقط من شرفة منزله بشارع الكابلات بمنطقة المطرية، كما أمرت النيابة باستدعاء والديه لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنها لـ"محمد. س" 5 سنوات، ومقيم بشارع الكابلات المطرية، توفى نتيجة إصابته بكسر فى الجمجمة، تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا بوفاة طفل، سقط من أعلى شرفة منزله، وبالانتقال والفحص تبين أثناء ذهاب والد المتوفى إلى العمل خرج طفله لتوديعه من شرفة المنزل واختل توازنه وسقط من الطابق الرابع تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة‎.
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