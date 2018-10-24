بلقيس تقترب من المليون الثالث بكليب أهلا يا ماما.. فيديو

حصد كليب "أهلا يا ماما" للفنانة الخليجية بلقيس فتحي نجاحا كبيرا بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، اذ اجتازت مشاهدات الكليب حاجز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة، مقتربًا من المليون الثالث بعد مرور أسبوعين على طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



وأهدت بلقيس كليبها "أهلا يا ماما" لمولودها الأول تركي، الذي ظهر معها في الكليب، وسيطرت مشاعر الأمومة والعطف على مشاهد الكليب.



وظهرت بلقيس مع ابنها الأول "تركي بن سلطان"، الذي استقبلته في شهر مايو الماضي، وذلك خلال مشاهد كليبها الجديد "أهلًا يا ماما"، ويعد هذا أول ظهور كامل لنجل بلقيس، لأنها لم تكشف عن صورة واضحة له حتى الآن، واكتفت بنشر صورة قبل أشهر تخفي بها جزءا كبيرا من وجهه.



وعلى جانب آخر، أعلنت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن طرح تذاكر حفلتها المرتقبة في سلطنة عمان على مسرح المدينة يوم 22 نوفمبر المُقبل، بمناسبة العيد الوطني المجيد للسلطنة.



وكشفت بلقيس عن فئات تذاكر الحفل، إذ بلغ سعر التذكرة الـVIP فقط 70 ريالا عمانيا أي ما يقرب من 3200 جنيه مصري، وبلغ سعر باقي الفئات ما بين 35، 30 و10 ريالات عمانية.

