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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقتل طفل لطلب فدية بالمطرية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:42 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد العيسوي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، محاكمة 3 متهمين بقتل طفل بالمطرية بعد خطفه للحصول على فدية 150 ألف جنيه.

أسندت النيابة للمتهمين أ. م.، صاحب مؤسسة للمقاولات، وح. م.، عامل رخام، بالاشتراك مع آخر، تهمة قتل المجني عليه الطفل ع. ن. عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله بالضغط على رقبته بقصد إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة خطف الطفل بقصد طلب فدية مالية من أهليته، ووجّهت النيابة لهم تهمة الشروع في الحصول على مبالغ مالية قدرها 150ألف جنيه من والدة، بطريق التهديد بارتكاب جريمة قتل المجنى عليه.
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