اليوم.. محاكمة 99 متهما بالتجمهر

تنظر محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة، محاكمة، 99 متهما، بتهمة التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضا على مقتل محمد عبد الحكيم، الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.





وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت 99 متهما من أقارب وذوى المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل "محمد عفروتو"، داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.





ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.





وتجمهر الأهالى أمام قسم المقطم محاولين اقتحامه، وقاموا برشق قوات القسم بالحجارة، وتحطيم زجاج القسم، و7 سيارات شرطة، وسيارات الضباط المتوقفة أمام القسم.





وكانت ايضا النيابة أحالت المتهمين بتهمة الضرب الذى أفضى إلى موت "عفروتو" واحتجازه دون وجه حق.



