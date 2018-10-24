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حوادث

اليوم .. نظر محاكمة 213 متهما في كتائب حلوان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد العيسوي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 213 متهما في قضية "كتائب حلوان".

جاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وكذلك حاولوا منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
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