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فن

مدحت العدل جنش أحسن حارس مرمى في مصر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:17 م
صدى البلد
محمد بدران
أشاد الفنان مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة بأداء القلعة البيضاء خلال مباراته مع الإنتاج الحربي في كأس مصر.

وكتب العدل: "شهادة ميلاد بهاء مجدي وجنش أحسن حارس مرمى في مصر".

وصعد الزمالك إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على الإنتاج الحربى بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن مباريات دور الـ16.
مدحت العدل جنش أحسن حارس مرمى في مصر
مدحت العدل جنش أحسن حارس مرمى في مصر
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