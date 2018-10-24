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بعد إطلاق التموين مبادرة خضار بلدنا.. الطماطم بـ 8 جنيهات للكيلو.. البطاطس بـ 9.25 جنيه.. الفلفل الرومي بـ 5 جنيهات.. الكوسة بـ 6 جنيهات.. البصل بـ 5 جنيهات.. الجزر بـ 8 جنيهات.. الخيار بـ 6.5 جنيه

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
محمد صبيح
  • بعد إطلاق وزارة التموين مبادرة خضار بلدنا..
  • رئيس المجمعات: أطلقنا مبادرة إسكندرية تستاهل لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة 25%
  • مدير فروع مجمعات الأهرام: أسعار مخفضة للخضراوات 30% بالمنافذ الثابتة والمتنقلة
  • الطماطم بـ 8 جنيهات للكيلو البطاطس بـ 9.25 جنيه للكيلو الفلفل الرومي بـ 5 جنيهات للكيلو
قال خالد إبراهيم، مدير فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إن شركته أحد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية تشارك في مبادرة الوزارة تحت عنوان "خضار بلدنا" والتي تستهدف توفير الخضراوات بأسعار مخفضة بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق.

وأوضح "إبراهيم" في تصريحات لـ صدى البلد، أن شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تتيح مختلف أصناف الخضراوات معبأة ومغلفة من خلال مركز التعبئة والتغليف التابع لها بسوق الخضراوات للجملة في غالبية المنافذ التابعة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 30%.

وتابع، أن الشركة دفعت بسيارات نقل لتوزيع الخضراوات المعبأة والمغلفة آليا بأسعار مخفضة بنفس النسب المشار إليها لتجوب المناطق البعيدة والنائية والتي لا تتواجد بها منافذ المجمعات الاستهلاكية الثابتة.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، موسى إبراهيم موسى، إن شركته التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية أطلقت مبادرة اسكندرية تستاهل لطرح الخضراوات بأسعار مخفضة عن الأسواق من خلال منافذ الشركة والسيارات المتنقلة.

وأضاف موسى إبراهيم، في تصريحات لـ صدى البلد، أن مبادرة إسكندرية تستاهل انطلقت منذ 10 أيام لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% و25% عن الأسواق من خلال منافذ الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التي تجوب محافظة الإسكندرية وتتمركز بالمناطق التي لا توجد بها منافذ ثابتة.

يستعرض صدى البلد، أسعار الخضراوات في مبادرة خضار بلدنا، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و25% عن الأسواق.

وسجلت الطماطم بـ 8 جنيهات للكيلو، البطاطس بـ 9.25 جنيه للكيلو، الفلفل الرومي بـ 5 جنيهات للكيلو، الباذنجان الرومي بـ 4 جنيهات للكيلو، الباذنجان الأبيض بـ 4 جنيهات للكيلو، الباذنجان العروس بـ 4 جنيهات للكيلو، الكوسة بـ 6 جنيهات للكيلو، البصل بـ 5 جنيهات للكيلو، الجزر بـ 8 جنيهات للكيلو، الخيار بـ 6.5 جنيه للكيلو، الليمون بـ 6.5 جنيه للكيلو، البرتقال بـ 4.5 جنيه للكيلو.

وستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة من خلال القوافل والسيارات المتنقلة وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية لبيع الخضر والفاكهة بالميادين الرئيسية بأسعار مخفضة وزيادة عدد المنافذ البيعية الثابتة وتكثيف المعروض، حيث يتم عرض هذه السلع فى أكثر من 122 منفذا ثابتا والدفع بأكثر من 25 سيارة متنقلة.

وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل لجان متخصصة للشراء من المزارع مباشرة لتقليل حلقات التداول مما ينعكس على خفض أسعار السلع للمستهلك النهائي مع تشغيل عدد من مواقع منافذ مشروع جمعيتي فى نشاط الخضار والفاكهة.
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