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برلمان

نائبة تطالب الحكومة بضم نادي عزبة اللحم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:13 ص
النائبة غادة صقر
النائبة غادة صقر
عبد الرحمن سرحان
تقدمت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة طنطا، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن نادى عزبة اللحم.

وطالبت "صقر" فى طلب الإحاطة، باستيلاء الحكومة المؤقت على النادي، لحين قرار نزع ملكيته للمنفعة العامة.

وأضافت عضو البرلمان أنه سيكون هناك تعويض عادل إذا ما ثبت ملكية المستحوذون عليه حاليًا.
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