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فن

مجدي كامل يستكمل تصوير البيت الكبير 2 خارجيًا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يواصل الفنان مجدي كامل تصوير مشاهد الجزء الثاني لمسلسل "البيت الكبير" خارجيًا خلال تلك الفترة في قرية شبرامنت بمحافظة الجيزة، إذ يكثف فريق عمل المسلسل من تصوير باقي مشاهد المسلسل.

واستقرت الشركة المنتجة لمسلسل "البيت الكبير 2" على عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل على شاشة قناة النهار التى تعاقدت على عرضه بشكل حصرى.

ويعكف المخرج محمد النقلى حاليا على تصوير العمل بمنطقة دهشور، حيث منع الإجازات عن النجوم المشاركين بالعمل من أجل تسليم الحلقات الأولى للعمل لقناة النهار خلال شهر نوفمبر المقبل، لتكون جاهزة للعرض، ويقوم "النقلى" بمونتاج الحلقات بالتوازى مع التصوير لسرعة الانتهاء من تصوير المسلسل.

يذكر أن الجزء الأول من "البيت الكبير" كان من بطولة لوسى، أحمد بدير، سوسن بدر، منذر رياحنة، ريم هلال، حجاج عبدالعظيم، لقاء سويدان، طارق صبرى، دنيا المصرى، مى فخرى، أحمد صيام، الأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، وأحمد النقلى، تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.
مجدي كامل يستكمل تصوير البيت الكبير 2 خارجيًا
مجدي كامل يستكمل تصوير البيت الكبير 2 خارجيًا
مجدي كامل يستكمل تصوير البيت الكبير 2 خارجيًا
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