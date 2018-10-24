حرب على تويتر بين مذيع أمريكي والمتحدث باسم ميلانيا ترامب بسبب اللاجئين

أثارت تصريحات السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب، حول إقامة أصحاب الجنسيات المختلفة في أمريكا، غضب الكثير من أبناء البلد، ومنهم مقدم البرامج الأمريكي أندي لاسنر، والمنتج لبرنامج "ذا إيلين ديجينيريس شو".





وضع أندي لاسنر نفسه في نزاع على موقع التغريدات "تويتر"، مع ستيفاني جريشام، المتحدث الرسمي باسم ميلانيا ترامب، حيث أوضح اندي أمس في تغريدة له، عن تخوفه من استقبال أمريكا للمهاجرين، وقال :"إنني أخشى أكثر من ميلانيا التي تتدخل في هذا البلد..استقبال أي قافلة من البشر تطلب اللجوء..أنا خائف من دخول ميلانيا أخرى إلى أمريكا" ، ويقصد بذلك استقبال أمريكا لأكثر من 7000 مهاجر، وفقًا لـ"نيوزويك".





كان هجوم لاسنر صريحا جدا وكشف عن كراهيته لميلانيا، بالإضافة إلى الرئيس ترامب وطريقة إدارته، وفهم ستيفاني تصريحات لاسنر، فرد عليه بتغريدة وقال: "مرحبا أندي لاسنر.. استضيف الأطفال في البيت الأبيض اليوم للتحدث معهم عن اللطف..هي تود أن أوفر لك مقعدا؟"





واستمرت التغريدات بينهما عن ميلانيا بطريقة غير مباشرة، خاصة وأن تصريحات أندي كلها بسبب أن ميلانيا الزوجة الثالثة لترامب، ولدت في سلوفينيا، وأصبحت مقيمة في الولايات المتحدة في عام 2001، وأصبحت مواطنة امريكية بعدما تزوجت من ترامب في عام 2005.





وقالت ميلانيا في حديث مع "إم إس إن بي سي" في عام 2016: "أتبع القانون بالطريقة التي يفترض بها أن تكونو لم أفكر أبدًا في البقاء هنا دون أوراق وأسافر كل بضعة أشهر إلى سلوفينيا لختم التأشيرة"، مضيفة أنها تقدمت بطلب للحصول على البطاقة الخضراء للحصول على الجنسية الأمريكية بعد عدة سنوات من إقامتها في أمريكا بموجب القانون.





ومنذ يونيو الماضي، تتناول ميلانيا قضية العائلات المهاجرة على الحدود الأمريكية، وذلك من خلال المتحدث الرسمي باسمها.



