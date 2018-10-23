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حسين هريدى: إفريقيا تحوى 30% من الاحتياطي العالمى للمعادن.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك اهتماما من الدولة بالقارة الإفريقية، موضحا أن صورة مصر متجذرة فى الذهنية الإفريقية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن نهر النيل يربط مصر بالدول الإفريقية ولديها القدرة على الاستمرارية لأن مصر هى هبة النيل وهبة أفريقيا.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عمل على حركات التحرر فى إفريقيا، وأن إسرائيل كانت تريد استغلال إفريقيا فى بداية نشأتها وكانت تحاصر العالم العربي فى عهد عبد الناصر.

وأوضح أن هناك تقريرا يوضح أن 30% من المواد الطبيعية واحتياطي العالم من المعادن موجود بإفريقيا فهناك تنافس دولى واقليمى على التواجد فى إفريقيا.
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