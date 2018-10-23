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رياضة

مرجان يهنئ بعثة الأهلي بالتأهل للنهائي الأفريقي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
حرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، علي تهنئة بعثة الفريق الأول للكرة بعد التأهل للنهائي الأفريقي مساء اليوم رغم الخسارة من وفاق سطيف 1-2 مساء اليوم.

وأجرى مرجان اتصالًا هاتفيًا بالبعثة وهنأهم بالفوز والروح العالية التي تحلوا بها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق من إصابات وإجهاد شديد.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي وفاق سطيف الجزائري 3-2 بمجموع المباراتين.
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