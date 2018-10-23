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أخبار البلد

السفير المصري في موسكو يكشف موعد عودة الرحلات بين مصر وروسيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:38 م
السفير المصري في
السفير المصري في موسكو إيهاب نصر
أ ش أ
توقع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، اليوم الثلاثاء، أن تعود الرحلات الجوية السياحية "شارتر" بين مصر وروسيا بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.

وقال نصر - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين التقيا في سوتشي وأعلنا عن اتفاق لاستعادة الرحلات الجوية بشكل كامل قريبًا بين مصر وروسيا".

وأضاف نصر ردًا على أسئلة حول الجدول الزمني "سواء خلال أسابيع أو شهور، لا أحد يعلم، وأود مجددًا أن أستشهد بما قاله الرئيس الروسي أن الأمر سيكون في المستقبل القريب"، متابعًا : "نحن نعمل بجد لترجمة الاتفاقات بين الرئيسين على أرض الواقع .. أتمنى أن نرى نتائج جيدة قريبًا".

وأشار إلى أن استعدادات إعادة الرحلات الجوية بين البلدين كانت في المرحلة النهائية من الناحية التقنية، مضيفًا : "قد يكون قبل نهاية العام، أتمنى ذلك كثيرًا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعرب أمام "منتدى فالداي الدولي" عن أمله في عودة رحلات "شارتر" إلى المنتجعات المصرية قريبًا، مشيرًا إلى أن عودتها إلى شرم الشيخ والغردقة على الأجندة.

وقال بوتين، حسب "تاس"، إنه ناقش القضية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرحلات إلى مطارات تلك المدن ستعود قريبًا.
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