سمير غانم: أنا مكتشف رقصة الكيكي .. فيديو

أكد الفنان سمير غانم، أنه مكتشف رقصة «الكيكى»، في فيلم «أميرة حبي أنا» بطولة الفنانة الراحلة سعاد حسنى.



وأوضح في تصريحات تلفزيونية؛ أن المخرج الراحل حسن الإمام كان السبب في رقصة الكيكى، بعد تأخر الراحلة سعاد حسنى عن تصوير المشهد قال لى: «يا سمير تعرف ترقص الرقصة دى، فقلت له: أه ورقصتها».



وتابع غانم: «بعد انتشار رقصة الكيكى.. صديقة لى قامت بنشر فيديو للرقصة وكتبت الرقصة ده بتاعت سمير غانم».



