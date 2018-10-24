نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو

قالت نشوى عادل، صاحبة مبادرة «لا للمخدرات الالكترونية»، إن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا والسوشيال ميديا بمثابة إدمان إلكتروني.
وأضافت "عادل" في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلة: "نفتقر إلى التواصل الاجتماعي بين الأفراد كما كان الأمر في الماضي.. واجتماع العائلة في مكان واحد والتحدث في موضوعات كثيرة، وذلك الأمر نفتقده بشدة في الوقت الحالي".
وتابعت: "هدف المبادرة قائم على كيفية استخدام السوشيال ميديا بطريقة صحية، وكيفية التعامل مع الإنترنت وترشيد الاستهلاك الإلكتروني، والرقابة على المواقع الإلكترونية".