تاج راسك.. أغنية جديدة لـ شيرين عبد الوهاب.. فيديو

اختارت الفنانة شيرين عبد الوهاب اسم (تاج راسك) ليكون اسمًا لأغنيتها الجديدة التي طرحتها ليلة أمس الثلاثاء، بعد أن وضعت مكان اسم الأغنية بعلامات الاستفهام تاركه الجمهور يختار الأسم بعد سماع الأغنية.



وحققت شيرين عبد اوهاب آلاف المشاهدات بعد ساعات من طرح أغنية "تاج راسك" متخطية حاجز الربع مليون بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.



يذكر أن شيرين تطرح ألبومها الجديد والذى يضم 12 أغنية، وهى: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، و طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".