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رياضة

رسالة مثيرة من شريف إكرامي لجماهير الأهلي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:35 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد رشاد
رفض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاحتفال بتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشدد على أن ناديه يحتفل عند التتويج بالبطولة فقط.

وتأهل الأهلي للنهائي رقم 12 في تاريخه بالبطولة القارية الأهم على مستوى الأندية، عقب عبور عقبة وفاق سطيف الجزائري اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وقال إكرامي في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مبروك الصعود إلى النهائي المنتظر.. لكن الأهلي لا يحتفل إلا عند التتويج".

ووعد حارس الأهلي الجماهير الحمراء بقوله "إن شاء الله كأس إفريقيا في الجزيرة".
رسالة مثيرة من شريف إكرامي لجماهير الأهلي
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