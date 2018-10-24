قبل دخول الشتاء وزارة الداخلية ترفع الطوارئ.. استعدادات مكثفة في المرور.. انتشار أمني في الميادين..حملات مكبرة في الشوارع.. والأوناش وسيارات التدخل على الدائري والمحور

تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ

رصد مستوى الشبورة المائية استعداداً لغلق الطرق وانعدام الرؤية

سرعة التدخل مهيباً بقائدي السيارات الالتزام بالقواعد في حالات الطقس السيئ

تزويد جميع المحاور بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة للتدخل حالة هطول الأمطار





فى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادن تسعى الإدارة العامة للمرور الى نشر الاكمنة المتحركة ورفع حالة الطوارئ فى الاكمنة الثابتة قبل دخول فصل الشتاء بأيام قليلة .





قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم الاستعداد لفصل الشتاء، ستجري غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطواريء ورصد مستوى الشبورة المائية، استعداد لغلق الطرق حال انعدام الرؤية تماما.





وأشارت المصادر، إلى توجيهات اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.





وأضافت أنه تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغير الطقس.





وتابعت: أنه تتم متابعة حالة الطريق الدائري بصورة دائمة عن طريق الاكمنة الثابتة والاقوال المتحركة وغرفة عمليات الإدارة لتأمين تنفيذ قرار منع سير النقل الثقيل الذي يتجاوز حمولته الـ 4، لا سيما تأمين الطريق الدائري الإقليمي ونشر خدمات مرورية عليه.



