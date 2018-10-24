التموين: نبيع الخضراوات بسعر التكلفة في مبادرة خضار بلدنا

قال خالد إبراهيم، مدير فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إن الشركة أحد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية تشارك في مبادرة الوزارة تحت عنوان "خضار بلدنا" والتي تستهدف توفير الخضروات بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 30% بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق.





وأوضح إبراهيم في تصريحات لـ صدى البلد، أن الشركة تشتري من أسواق الجملة بكميات كبيرة بالإضافة إلى الضغط على التجار للشراء المجمع بأسعار مخفضة فضلا عن أن الشركة لا تضيف هامش ربح وإنما تبيع بسعر التكلفة لضمان تحقيق سعر مخفض عن الأسواق بنسبة تصل إلى 30% عن الأسواق.





وتابع، أن الشركة دفعت بسيارات نقل لتوزيع الخضراوات المعبأة والمغلفة آليا بأسعار مخفضة بنفس النسب المشار إليها لتجوب المناطق البعيدة والنائية والتي لا تتواجد بها منافذ المجمعات الاستهلاكية الثابتة.





وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية دشنت مبادرة جديدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير الخضر والفاكهة "خضار بلدنا" اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.



