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منوعات

تسريب أول تحديث من لعبة بوكيمون احتفالا بعيد الهالوين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:02 ص
بوكيمون لعيد الهالوين
بوكيمون لعيد الهالوين
أماني إبراهيم
تم تسريب أحدث إصدار من لعبة بوكيمون، اليوم، والمخصص أن يكون لفترة محددة فقط احتفالاً بعيد الهالوين، وجاء هذا التسريب قبل الميعاد الرسمي للإعلان عنه بساعات. 

أعلن نيانتيك المتحدث الرسمي باسم الشركة المنتجة للعبة، أن هذا الإصدار الجديد سيبدأ من يوم 24 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر فقط، وسيكون لدى المدربين فرصة للقتال وإلقاء القبض على واحد من أقوى بوكيمون، ومن المقرر أن هذا التحديث لا يتضمن رسوماً إضافية، وفقًا لـ"نيوز ويك".

وستكون رحلة البحث عن البوكيمون خلال هذا التحديث ليلية، وستكون الشوارع وكأنها ممتلئة بالتنانين والغيوم، وسوف تتغير أيضا الهجمات الأسطورية في "بوكيمون جو" مع تحديث الهالويين، حيث سيبدأ الشبح الأسطوري جيراتينا في الظهور.
بوكيمون لعيد الهالوين بوكيمون لعيد الهالوين
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