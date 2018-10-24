الزراعة تعلن التوصيات الفنية لحدائق النخيل خلال نوفمبر

أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات الفنية الشهرية الخاصة بحدائق النخيل خلال شهر نوفمبر القادم.





وأوصت الإدارة على ضرورة الانتهاء من جمع ثمار الأصناف متأخرة النضج مع تقليم بقايا السباطات من على رأس النخلة لتلافي البيات الشتوي للآفات.





وأكدت الإدارة على ضرورة إضافة السماد البلدي دفعة واحدة إبتدءا من أواخر شهر نوفمبر مع خلطه بالسماد الفسفوري والكبريتي الزراعي بمعدل ( 1: 5و1 كيلو سوبر فوسفات الكالسيوم 15 % للنخلة الواحدة حسب قوتها وعمرها وحالة الإثمار مع إضافة 1/2 : 1 كيلو جرام من الكبريت الزراعي + 1/4 كيلو جرام سلفات نشادر وذلك بعمل خندق نصف دائري علي أحد جانبي النخلة بعرض وعمق 40 سم، وعلي بعد 70 : 100 سم من الجذع ويملأ بالخلطة السابقة ، ويغطي من ناتج الحفر ، ثم تكرر في العام التالي علي الجانب الأخر من الجذع.





أما فيما يخص نظم الري، شددت الإدارة على ضرورة الاهتمام بالري في هذه الفترة مع تجنب التعطيش، حيث يساعد الري علي تكوين ونمو الطلع الجديد، والحرص علي أن يكون الري خفيف وعلي فترات متباعدة .



