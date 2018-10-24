ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الزراعة تعلن التوصيات الفنية لحدائق النخيل خلال نوفمبر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
حدائق النخيل
حدائق النخيل
جمال صلاح الدين
أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات الفنية الشهرية الخاصة بحدائق النخيل خلال شهر نوفمبر القادم. 

وأوصت الإدارة على ضرورة الانتهاء من جمع ثمار الأصناف متأخرة النضج مع تقليم بقايا السباطات من على رأس النخلة لتلافي البيات الشتوي للآفات.

وأكدت الإدارة على ضرورة إضافة السماد البلدي دفعة واحدة إبتدءا من أواخر شهر نوفمبر مع خلطه بالسماد الفسفوري والكبريتي الزراعي بمعدل ( 1: 5و1 كيلو سوبر فوسفات الكالسيوم 15 % للنخلة الواحدة حسب قوتها وعمرها وحالة الإثمار مع إضافة 1/2 : 1 كيلو جرام من الكبريت الزراعي + 1/4 كيلو جرام سلفات نشادر وذلك بعمل خندق نصف دائري علي أحد جانبي النخلة بعرض وعمق 40 سم، وعلي بعد 70 : 100 سم من الجذع ويملأ بالخلطة السابقة ، ويغطي من ناتج الحفر ، ثم تكرر في العام التالي علي الجانب الأخر من الجذع.

أما فيما يخص نظم الري، شددت الإدارة على ضرورة الاهتمام بالري في هذه الفترة مع تجنب التعطيش، حيث يساعد الري علي تكوين ونمو الطلع الجديد، والحرص علي أن يكون الري خفيف وعلي فترات متباعدة .

كما أكدت الإدارة على ضرورة المرور الدوري لإكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء ويتم العلاج بمجرد إكتشاف الإصابة سريعا، بالإضافة إلى التخلص من النخيل المجهل الذي لاصاحب له ولا يتم فحصه أو علاجه، وإزالة النخيل المجذوم ( المقطوع التاج ) حتي لايكون مصدر للإصابة.
loading...

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة خاشقجي

عقب إفراج مصر عنها.. ماريسا تتعرى داخل مسجد في إسطنبول التركية

ترامب: ولي العهد السعودي نفى بشدة علاقته بمقتل خاشقجي

6 طرق منزلية تساهم في علاج الروماتيزم الالتهابي

وزيري: الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة نوفمبر المقبل

كارتيرون: أخطاء مباراة الذهاب تكررت.. والتأهل هدية لـ 70 مليون أهلاوي

الاهلى ووفاق سطيف .. الشناوى يمنح الجزائريين هدف التعادل

كاف عن نهائي دوري الأبطال: صدام العمالقة يتكرر من جديد

طيار بارع يهبط بالطائرة وسط الشارع بين السيارات بسبب نفاد الوقود

مدرب ولاعبو الإنتاج الحربي يشتبكون مع حكم مباراة الزمالك.. فيديو

الجيش اليمني ينتزع أكثر من 1200 لغم في محور محافظة صعدة

كما توقع صدى البلد: اعتذار المخرج الفرنسي كلود ليلوش عن تكريمه بمهرجان القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي
خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو
نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟