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كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:47 م
أبو العينين يتسلم
أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي بإيطاليا
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية أقامت احتفالية كبيرة في ميلانو لتكريم شخصيتين مصريتين وهما رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي والدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن رجل الأعمال محمد أبو العينين تحدث أثناء تسليمه جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 عن حياته وتاريخه وعطائه الكامل الذي قدمه على مدى 40 عاما ومشواره الطويل الذي اكتسبه في عمله وحب الناس.

وشرح «أبو العينين» خلال تكريمه منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية، تفاصيل رحلته وكفاحه، وكيف وصل إلى ما وصل إليه الآن من تجارب وتحمل مسئولية، وحرصه في متابعة ومباشرة كل مسئولياته وأعماله، وأشار إلى الدور الاجتماعي القوي والإنساني الذي قدمه داخل وخارج مصر.

وأكد «أبو العينين» حرصه على المساعدة في الكوارث مثل الزلازل والسيول وغيرهما ودعم محافظات الصعيد، وتحدث أيضا على حركة التصدير النشطة في 120 دولة، وأهمية المنتجات المصرية وتداولها في دول العالم، كما شدد على دعمه للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، وأكد أن طريق الخير هو الأساس لأي شخص.

ولفت إلى أنشطة مؤسسات أبو العينين الخيرية في الدعم والمساعدات الخيرية، بينما وجه رسائل مهمة لكل شخص حاول إفساد العلاقة بين البلدان. مشددا على أن المحبة والإنسانية تفوق أي شيء، ونوه إلى أن مصر وأهلها أكبر مثال للعطاء والخير، كما ركز على الجانب الإنساني والمجتمعي والمشاركة في الوطن بين أبنائه.

وشدد «أبو العينين» على أن مصر لها تجربة فريدة في التنمية المستدامة، وأكد أن الرئيس السيسي يبني بلدا جديدا، وأنه حريص على أن تقام مؤتمرات للشباب بشكل مستمر ، كما أن لديه اهتماما كبيرا بدعم الشباب والمرأة وتوليهم مناصب بالدولة.
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