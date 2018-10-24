هريدي: مصر استضافت أول قمة عربية - أفريقية.. فيديو

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لديها اهتمام بالقارة الإفريقية مؤكدًا أن أول قمة عربية أفريقية تمت فى مصر فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكشف أن مواقف الدول الأفريقية مع مصر لن تنسي وبالتحديد قبل حرب أكتوبر 73.





وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن هناك بعض الدول العربية قامت بقطع علاقاتها بإسرائيل من أجل مصر، وهذا موقف جعل الموقف المصرى يثقل فى هذا التوقيت.



