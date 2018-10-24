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منوعات

دراسة جديدة.. سبب استمرار الأزواج في علاقات تعيسة بدلاً من الطلاق

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أماني إبراهيم
"رغم تزايد حالات الطلاق يوميا في العالم، إلا أن الكثير من الأزواج يرفضون الطلاق، ويفضلون البقاء غير سعداء معًا".. كانت هذه الظاهرة هي بداية دراسة أجراها خبراء في علم النفس بجامعة ويسترن، عن الأسباب النفسية لاستمرار البعض تعساء في علاقات غير مناسبة.

وركزت الدراسة على التحقيق في تأييد المجتمع لعدم انتهاء العلاقة مهما كان الضرر، ولإتمام البحث؛ اجرى الفريق دراستين، منها جعل 1348 متطوعا في علاقات رومانسية، وتعقبهم على مدار 10 أسابيع، وفقًا لـ"نيوز ويك".

وأوضحت سامانثا جويل، أستاذة مساعدة في علم النفس بجامعة ويسترن، في ولاية أونتاريو، ومشاركة في الدراسة، أن السبب الرئيسي في ذلك اعتماد بعض الأزواج كليا على أزواجهم، إما ماديا أو نفسيا، ويخلف هذا الاعتماد الكلي، الرغبة في الاستمرار. 

وأضافت أن هذا ليس السبب الوحيد، حيث تنوعت الأسباب لعدم إنهاء علاقة غير سعيدة، مثل الاعتماد على الشريك في أمور الحياة، أو عدم تقبل تخيل الشريك مع شخص آخر في حياة مستقلة، أو عدم القدرة على اتخاذ قرار.

واشارت إلى أن الدراسة تتضمن الكثير من الأسباب، والخطوات لكيفية الاستمرار في علاقة أكثر سعادة واستقرار، وأيضا كيفية الحياة بدون الشريك والتي ستكون أفضل من علاقة تعيسة.
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